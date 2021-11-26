"1 числа прийдемо під Офіс президента": активіст Кабакаєв припустив, що Зеленський вважає держпереворотом акцію за відставку Єрмака

Про це заявив громадський діяч Семен Кабакаєв в ефірі програми "Дебати з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.



Він сказав, що не знає, чи Зеленський, говорячи про можливий держпереворот, мав на увазі акцію щодо відставки голови Офісу президента Андрія Єрмака, яку деякі громадські рухи анонсували на 1 грудня.



"Сьогодні президент України казав про цей захід, який ми анонсували на 1 грудня чи це він про інший захід - заколот і державний переворот? 1 числа ми безумовно прийдемо під Офіс президента вимагати відставки Андрія Єрмака і звільнення його з посади. Я дуже сумніваюсь, що з цього щось вийде. Я вірю, в те, що президент свято вірить, що Андрій Єрмак є рятівник держави, це стовп на якому тримається Україна. Я вірю, що президент так вважає, нікуди він його не звільнить", - заявив активіст.



За його словами, кримінальні провадження, подані активістами, громадськими діячами - вони

не мають стосуватись не лише пошуків "крота", а ще статті за підрив обороноздатності держави, тому що діючи такими методами - ми бачимо негатив для нас для всіх.



"Складно сказати, що буде відбуватися з боку ОП, можливо Зеленський вважає нас заколотниками, можливо він вважає Ахметова заколотником. Ми будемо виходити, але як будуть розгортатися події - я не знаю. Зеленський боїться всього цього - я розумію, але не потрібно боятись людей, треба відверто з ними говорити. Він повинен вийти першого числа до нас і вислухати нас, наші вимоги, Ми були б раді особисто бачити його як Верховного головнокомандувача, щоб особисто передати документи і вимоги, і дати відповідь, що взагалі відбувається і яка політика Володимира Зеленського", - підсумував Кабакаєв.

Президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговроюється участь Ріната Ахметова.

Рінат Ахметов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність до можливого держперевороту