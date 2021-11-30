"ЗахисТИ Україну - зупини переворот": громадян запрошують на віче 1 грудня на Майдані Незалежності
У середу, 1 грудня, о 19:00 на Майдані Незалежності запланована мирна акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот"
Про це повідомляється на Facebook-сторінці організаторів акції.
"1 грудня Ти, як громадянин України, маєш взяти відповідальність за державу на себе, щоб захистити свої права, свободи і Конституцію. Це мирна, законна акція. Ми усвідомлюємо ризики та закликаємо всіх бути відповідальними. Воля українців зламає плани Москви, олігархів та їхніх маріонеток на Банковій. "Слуга" підкориться волі народу, або піде геть. До зустрічі на Майдані!" - йдеться в анонсі заходу.
Активісти зокрема звинувачують владу в бездіяльності щодо загрози з боку РФ та корупції.
"Замість того, щоб рятувати країну та консолідувати націю для боротьби з внутрішніми та зовнішніми загрозами, влада провокує громадянське суспільство на конфлікт", - зазначають органзатори.
Водночас співзасновник партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко зазначив, що акцію проводитимуть на Майдані, а не під ОПУ, щоб зібрати більше людей.
"Вирішили перенести початок акції на Майдан, де може зібратися більше людей і краще чути звук. Вдягайтеся тепло. Над Україною холодний вітер. Можливі опади та екскурсії на Банкову", - написав Гудименко.
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