1 серпня в Румунії послаблять карантин для власників COVID-сертифікатів

Про це повідомляє ЄП.

У районах, де є незначна захворюваність, клуби та бари можуть працювати майже без обмежень.

З документом, що посвідчує вакцинацію, свіжий негативний тест або одужання після перенесеної хвороби, можливо проводити та відвідувати фестивалі на відкритому повітрі за участі до 75 тис. осіб.

Весілля дозволені за участі до 400 осіб.

Водночас там, де показники захворюваності перевищують 2 на 1000 жителів, ліміт для заходів просто неба - 2500 осіб (має бути сертифікат) і є вимога носити маски.

Для весіль у таких зонах обмеження 150 осіб на відкритому повітрі і 100 - у приміщеннях, а з сертифікатом - до 300 осіб.

По всій країні будуть дозволені заходи на понад 2500 осіб, якщо у кожного з гостей є щеплення від коронавірусу.