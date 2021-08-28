10 постраждалих за добу: окупанти поранили ще 2-х українських військових
У суботу, 28 серпня, внаслідок чергового обстрілу російських окупантів було поранено ще двох українських військових
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що збройні формування Російської Федерації здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.
Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби.
- Нагадаємо, 28 серпня, внаслідок російських обстрілів Авдіївки поранення та бойові травми отримали вісім українських військових.
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