Внаслідок обстрілів Авдіївки постраждали 8 українських військових

Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у facebook.

Зазначається, що під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста, були поранені та отримали бойові травми вісім українських військовослужбовців.

В ході обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 мм і 122 мм.

В Українській делегації ТКГ підкреслили, що завданням противника є спровокувати нас на неадекватну відповідь, а потім заявити про "агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі - зірвати переговори президента України з президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні.

В українські делегації попередили, що на тлі і під час візиту президента Володимира Зеленського до США, бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими.

