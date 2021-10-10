10 жовтня на фронті: російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Поблизу Мирного ворожі збройні формування вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.



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