Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в своєму телеграмі.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук зазначила, що наразі усі жінки відновлюються після пережитого під пильним наглядом медиків.

"Це велика реальна перемога – повернення додому 108 українок. Кілька місяців тому кремль взагалі заперечував, що в них у полоні утримуються наші жінки. Доступу до них не мав навіть Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Проведена складна робота. Дякую за неї Президентові України, Андрію Єрмаку, ГУР МОУ, СБУ, всім, хто причетний!", - наголосила Ірина Верещук.

Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького був створений за ініціативою Ірини Верещук та польського Уряду з метою підтримати звільнених з полону українських жінок та дітей, яких війна зробила сиротами.

17 жовтня з російського полону до України повернулися 108 жінок, із яких 12 - цивільні, решта - представниці ЗСУ, МВС і Держспецтрансслужби.

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