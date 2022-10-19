108 нещодавно звільнених з російського полону жінок отримають по 180 тис. гривень допомоги
108 нещодавно звільненим українкам нададуть по 100 тис. гривень від українського Уряду та по 80 тисяч - від Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в своєму телеграмі.
Віцепрем'єрка Ірина Верещук зазначила, що наразі усі жінки відновлюються після пережитого під пильним наглядом медиків.
"Це велика реальна перемога – повернення додому 108 українок. Кілька місяців тому кремль взагалі заперечував, що в них у полоні утримуються наші жінки. Доступу до них не мав навіть Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Проведена складна робота. Дякую за неї Президентові України, Андрію Єрмаку, ГУР МОУ, СБУ, всім, хто причетний!", - наголосила Ірина Верещук.
Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького був створений за ініціативою Ірини Верещук та польського Уряду з метою підтримати звільнених з полону українських жінок та дітей, яких війна зробила сиротами.
- 17 жовтня з російського полону до України повернулися 108 жінок, із яких 12 - цивільні, решта - представниці ЗСУ, МВС і Держспецтрансслужби.
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