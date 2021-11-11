11 листопада на фронті: окупанти 12 разів порушили режим "тиші" і застосували заборонену зброю

Про це повідомляє штаб ООС.

Щільний вогонь по позиціях ЗСУ біля Мар'їнки окупанти вели із забороненої артилерії калібру 122 мм та заборонених мінометів калібру 120 мм.

Позиції під Новозванівкою загарбники обстріляли тричі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

Двічі росіяни вели вогонь по Зайцевому з гранатометів різних систем. Крім того, використали безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Російські військові також вели вогонь із великокаліберних кулеметів по позиціях біля Троїцького.



З великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем окупанти обстріляли Кримське.

По Грунтовому та Луганському загарбники вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.



По Широкиному противник бив із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат з боку української армії немає.

Військовослужбовці ЗСУ вели вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.