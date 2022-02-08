$1,1 млрд + тариф: нардеп Железняк припустив, що смартфони літнім людям роздаватимуть, заощадивши на обороні та боротьбі з COVID-19

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Перше - що "тисяча Зеленського" на вакцинацію, що смартфони для 60+ зв'явились тоді, коли владі потрібно загасити кризову ситуацію. Друге - якщо у нас 11 млн наших громадян за 60+ і смартфони (я не бачу такої можливості) які можна закупити за $100 то $1,1 млрд або приблизно 30 млрд грн плюс тариф. У нас же не проблема у відсутності смартфонів, багато людей мають телефон, але не використовують на ньому інтернет, бо це коштує грошей. Цю проблему, я не розумію, як вирішити без грошей і це будуть

величезні кошти, які постійно треба закладати", - сказав нардеп.



Він розповів, де влада може взяти гроші на цю програму..



"Я не говорю про те, як перевірити чи є у людини смартфон, чи ні. Зараз, за даними експертів, це - неможливо. Я не говорю про кошторис країни. Тепер питання, де взяти ці гроші. За моєю інформацією, від нардепів фракції "Голос", у нас є бюджетні запити від Міноборони, які задоволені на 20%. Я побачив, що у нас в січні було перевиконання бюджету на 9 млрд, можна взяти ці гроші. Я запевняю, що Мінфін за дорученням Зеленському підготує законопроєкт, за яким виділять понад 30 млрд на цю програму. А на оборону, ТрО, на підготовку до нової хвилі коронавірусу, на підтримку бізнесу - закладуть або нуль, або щось смішне. Потім вийде Зеленський і скаже: "Депутати не хочуть голосувати за гроші на оборону і медицину", але там буде політичний піар, і держава, в кращому випадку, просто витратять кошти, а в гіршому - вони справді почнуть готуватися до електронних виборів. При нашому рівні кібербезпеки - це небезпечно для держави", - підсумував Железняк.



Президент Воломир Зеленський заявив, що навесні 2022 року усі вакциновані громадяни віком від 60 років матимуть змогу отримати безкоштовний смартфон від держави.