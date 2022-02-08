Зеленський: Усі громадяни України віком від 60 років отримають безкоштовний смартфон

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Diia Summit та очільника Мінцифри Михайла Федорова.



Президент зазначив, що два роки тому з'явилися курси цифрової грамотності для людей похилого віку.



"Навесні ми запускаємо нову велику державіну програму - всі охочі вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф. Це шлях до головної нашої мети - доступ до інтернету для всіх громадян України", - зазначив Зеленський.

Обрати назву для програми пропонують самим громадянам – таким чином президент презентував електронні опитування для українців через "Дію".

Серед варіантів – єСмартфон, БабусяФон, єДідусь та єБабуся.