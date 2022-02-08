Зеленський: Усі громадяни України віком від 60 років отримають безкоштовний смартфон
Президент Воломир Зеленський заявив, що навесні 2022 року усі вакциновані громадяни віком від 60 років матимуть змогу отримати безкоштовний смартфон від держави
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Diia Summit та очільника Мінцифри Михайла Федорова.
Президент зазначив, що два роки тому з'явилися курси цифрової грамотності для людей похилого віку.
"Навесні ми запускаємо нову велику державіну програму - всі охочі вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф. Це шлях до головної нашої мети - доступ до інтернету для всіх громадян України", - зазначив Зеленський.
Обрати назву для програми пропонують самим громадянам – таким чином президент презентував електронні опитування для українців через "Дію".
Серед варіантів – єСмартфон, БабусяФон, єДідусь та єБабуся.
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