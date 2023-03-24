Про це інформує пресслужба СБУ.

"Саме за її наводкою окупанти завдали ракетних ударів по чотирьох інфраструктурних об’єктах у Миколаєві. Серед них – місцеві лікарні," - ідеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що затримати зрадницю вдалося у липні минулого року, жінка є колишньою посадовицею оборонного підприємства. Вона підтримала повномасштабне вторгнення Росії та поширювала свої погляди у прокремлівських Телеграм-каналах. Таким чином місцева жителька потрапила у поле зору російської спецслужби, яка залучила її до співпраці.

"За вказівкою ворога його поплічниця збирала інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону. Отримані дані передавала агресору у вигляді відміток на електронних картах та фотографій з прив’язкою до місцевості," - зазначили в СБУ.

Інформаторці винесли вирок у вигляді 11 років ув'язнення, її визнали винною за двома статтями Кримінального кодексу України (ч. 3 ст. 114-2, ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2).