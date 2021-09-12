11 вересня на фронті: 2 загиблих Героїв України, 9 поранених, 1 травмований

Такі дані наводяться в ранковому фронтовому зведенні за неділю, 12 вересня, розповідає Еспресо.TV.



Ворогів обстрілював захисників Батьківщини поблизу 6 селищ та сіл:



Новогнатівки - з артилерійських систем калібру 122 мм,



Верхньоторецького - з артилерії калібру 122 мм



Золотого-4 - з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї,



Старогнатівки - тут збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети,



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Талаківки, Нью-Йорку - росіяни та найманці вели прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.



Окрім того, в районі населеного пункту Нью-Йорк російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм.



Причепилівки - ворог застосував гранатомети різних систем та міномети 120 калібру.



Водяного (Приазов'є) - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї



Новоолександрівки - з великокаліберних кулеметів.





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