11 вересня на фронті: 2 загиблих Героїв України, 9 поранених, 1 травмований
Внаслідок вогню з боку російських окупантів у суботу, 11 вересня 2021 року, на Донбасі загинулу двоє військовослужбовців зі складу українських Об’єднаних сил, дев’ятеро - дістали поранення, ще один - бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників - середньої тяжкості, інших - задовільний
Такі дані наводяться в ранковому фронтовому зведенні за неділю, 12 вересня, розповідає Еспресо.TV.
Ворогів обстрілював захисників Батьківщини поблизу 6 селищ та сіл:
Новогнатівки - з артилерійських систем калібру 122 мм,
Верхньоторецького - з артилерії калібру 122 мм
Золотого-4 - з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї,
Старогнатівки - тут збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети,
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Талаківки, Нью-Йорку - росіяни та найманці вели прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Окрім того, в районі населеного пункту Нью-Йорк російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм.
Причепилівки - ворог застосував гранатомети різних систем та міномети 120 калібру.
Водяного (Приазов'є) - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї
Новоолександрівки - з великокаліберних кулеметів.
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