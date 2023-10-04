11 жовтня відзначатиметься нове професійне свято - День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ
Уповноважений речник Командування Сил логістики ЗСУ Валерій Шершень повідомив, що 11 жовтня Збройні сили України відзначатимуть нове професійне свято
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"З 11 жовтня 2023 року щорічно буде відзначатися нове професійне свято - День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ. Для престижу підвищення служби, рівня усвідомлення громадянським суспільством, ролі фахівців логістичного забезпечення треба розповідати про героїв Сил логістики ЗСУ", - зазначив Шершень.
Уповноважений речник Командування Сил логістики ЗСУ також додав, що існує багато прикладів героїчних вчинків, нестандартних рішень і надзвичайних проявів професійної діяльності фахівців Сил логістики ЗСУ.
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