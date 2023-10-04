11 жовтня відзначатиметься нове професійне свято - День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З 11 жовтня 2023 року щорічно буде відзначатися нове професійне свято - День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ. Для престижу підвищення служби, рівня усвідомлення громадянським суспільством, ролі фахівців логістичного забезпечення треба розповідати про героїв Сил логістики ЗСУ", - зазначив Шершень.

Уповноважений речник Командування Сил логістики ЗСУ також додав, що існує багато прикладів героїчних вчинків, нестандартних рішень і надзвичайних проявів професійної діяльності фахівців Сил логістики ЗСУ.