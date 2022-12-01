Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на пресреліз компанії Uniper.

У межах арбітражу, який відбудеться в Стокгольмі, Uniper вимагає відшкодування збитків, понесених компанією у зв'язку з недопоставкою обсягів газу з червня 2022 року. Їх компанія вже оцінює у не менш як 11,6 мільярда євро, прогнозуючи, що до кінця 2024-го ця сума зросте.

"Uniper змушена закуповувати заміщувальні обсяги (газу) за вищою вартістю, щоб виконати власні зобов'язання перед клієнтами, засновані на раніше узгоджених цінах та обсягах. Це призводить до того, що Uniper має нести всі витрати на заміщення", – пояснюють у компанії.

Також Uniper оголосила про намір "максимально дистанціюватися, як юридично, так і кадрово", від свого російського підрозділу Юніпро. Його продаж мав відбутися ще влітку 2021 року, але угоду не було схвалено з російського боку й досі.

Компанія Газпром експорт своєю чергою заявила, що "не визнає порушення контрактів і правомірність заявлених вимог Uniper про відшкодування збитків", і готується відстоювати свою позицію в арбітражі.

Uniper, яка керує газовими, вугільними та гідроелектростанціями по всій Європі, є найбільшим покупцем російського газу в Німеччині. У вересні уряд Німеччини ухвалив рішення націоналізувати Uniper на тлі енергетичної кризи.

В останні місяці компанії довелося замінити російські постачання на альтернативи з відкритого ринку, де ціни різко зросли, оскільки РФ суттєво обмежила постачання газу через "Північний потік" під приводом його технічної несправності.

Нагадаємо, станом на 1 листопада Газпром скоротив видобуток газу на майже 20%, а експорт – на понад 40%.

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