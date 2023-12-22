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12 страв на Святвечір за традицією наших поколінь

22 грудня, 2023 п'ятниця
09:00
рецепти святвечір

Ввечері 24 грудня з появою першої зірки на небі вся родина збирається за Святою вечерею. На столі обов'язково повинні стояти 12 пісних страв

Кутя

рецепт приготування куті

Інгредієнти для куті:

  • пшениця – 200 г
  • родзинки – 50 г
  • мак – 50 г
  • волоські горіхи – 50 г
  • мед – 100 г

Покроковий рецепт приготування куті:

  • замочіть зерна пшениці на 10-12 годин у холодній воді
  • злийте воду
  • промийте зерна
  • залийте чистою холодною водою 
  • ставте пшеницю варитися
  • варіть до 40 хв.
  • родзинки та мак попередньо замочіть у гарячій воді
  • волоські горіхи перебийте в блендері
  • змішайте мак, подріблені горіхи, родзинки мед, пшеницю 
  • добре вимішайте.

Вареники з картоплею

Інгредієнти:

  • 0,5 кг борошна
  • 250 мл води
  • 2 столові ложки олії
  • 0,5 кг картоплі
  • 1 середня морква
  • 2 середні цибулини
  • рослинна олія
  • лавровий лист
  • сіль за смаком
  • перець за смаком

Покроковий рецепт приготування вареників з картоплею:

  • просійте борошно
  • додайте воду, сіль, олію 
  • вимішайте круте тісто
  • накрийте його 
  • залиште на годину
  • картоплю почистіть і відваріть у підсоленій воді
  • зробіть пюре
  • додайте сіль та перець за смаком
  • розкачайте тісто 
  • формуйте невеликі вареники
  • всередину кладіть по невеликій ложці картоплі
  • поставте воду у великій каструлі на вогонь
  • коли вода закипить, варіть у ній вареники 5-7 хвилин 
  • не забувайте помішувати, щоб вареники не злипались
  • за смаком можна подавати такі вареники із смаженою цибулею чи сметаною.

Грибна юшка з вушками

Інгредієнти:

  • сушені білі гриби – 300 г
  • 1 морква
  • 1 цибуля
  • вода (2 літри)
  • перець чорний горошком
  • лавровий лист
  • борошно пшеничне – 1 склянка
  • сіль, перець за смаком
  • олія соняшникова – 2 ст. ложки

Покроковий рецепт приготування грибної юшки з вушками:

  • якщо гриби сушені – замочіть їх на 30 хвилин в гарячій воді та добре промийте, якщо гриби свіжі – добре промийте і почистіть від піску
  • наріжте гриби невеликими шматочками 
  • покладіть гриби у каструлю з водою
  • варіть на невеликому вогні 20 хв.
  • моркву та цибулю почистьте
  • натріть моркву на тертці
  • цибулю дрібно наріжте
  • смажте овочі 4 хв. на невеликій кількості олії
  • вийміть шумівкою гриби та викладіть до овочів
  • смажте ще 3 хв.
  • додайте сіль та перець
  • половину маси викладіть у каструлю та залийте водою
  • доведіть до кипіння та зніміть з вогню
  • іншу половину маси перебийте в блендері до однорідності
  • замішайте тісто, як на вареники
  • розкачайте тісто
  • наріжте тісто квадратиками 4х4 сантиметри або кружечками
  • на середину кожного квадрата викладіть чайну ложку начинки 
  • зліпіть вушка: зробіть вареники, а потім в кінці трикутника з'єднайте разом
  • відваріть вушка у киплячій підсоленій воді, додавши у воду столову ложку олії, 1 лавровий листок і 2 горошини чорного перцю
  • варіть після закипання 3 хв.
  • викладайте у кожну тарілку 6 грибних вушок 
  • залийте грибною юшкою.

Голубці

Інгредієнти:

  • капуста - 0,5 качана
  • рис - 150 г
  • 1 морква
  • гриби шампіньйони - 12 штук (або сушені білі гриби)
  • цибуля ріпчаста
  • 2 ст. л. томатної пасти

  • сіль та перець (за смаком)

Покроковий рецепт приготування голубців:

  • відваріть рис
  • в  капусти зніміть верхній шар листя
  • виріжте качан
  • відокремте кожен лист 
  • виріжте з нього жорсткі прожилки
  • відваріть листя капусти в окропі 3 хв.
  • вийміть листя з води 
  • дайте охолонути
  • моркву натріть
  • цибулю і гриби нашаткуйте якомога дрібніше
  • овочі обсмажте на олії
  • додайте в сковорідку рис, сіль, перець та томатну пасту
  • тримайте на легкому вогні ще 10 хв. 
  • готову начинку зніміть з плити 
  • дайте охолонути
  • злегка відбийте листя для голубців молоточком
  • покладіть начинку в центр капустяного листка
  • заверніть капустяний лист конвертиком
  • складіть голубці в глибоку сковорідку або каструлю
  • залийте водою з томатною пастою 
  • тушкуйте під кришкою 10 хв.

Борщ

Інгредієнти:

  • 1 банка білої квасолі 
  • 1,5 л овочевого бульйону
  • буряк (1 великий або 2 менших)
  • 6 картоплин
  • четвертинка білокачанної капусти
  • 1 морква
  • 1 цибулина
  • 4 зубчики часнику
  • 2 ст. л. томатної пасти
  • 2 ст. л. лимонного соку
  • лавровий лист, сіль, перець (за смаком)

Покроковий рецепт приготування борщу на Різдво:

  • картоплю, моркву, цибулю, капусту почистьте і помийте
  • буряк перед приготуванням запекти у духовці
  • натріть буряк на тертці 
  • скропіть його лимонним соком
  • картоплю наріжте кубиками 
  • помістіть її в каструлю з водою
  • додайте дрібно порізану капусту 
  • варіть до напівготовності
  • моркву натріть
  • цибулю дрібно поріжте
  • викладіть їх та буряк на сковорідку 
  • протушкуйте 4 хв. з томатною пастою
  • в каструлю з картоплею та капустою додайте квасолю
  • додайте в каструлю заправку з овочів 
  • варіть ще 15 хв.
  • посипте борщ зеленню 
  • подавайте з пісними пампушками.

Тушкована квасоля

Інгредієнти:

  • 2 склянки квасолі 
  • 250 г печериць
  • 1 морква
  • 1 цибулина
  • 2 ст. л. томатної пасти 
  • дрібка паприки
  • сіль і перець за смаком
  • рослинна олія

Покроковий рецепт приготування тушкованої квасолі: 

  • замочіть квасолю на ніч в холодній воді
  • після цього добре промийте
  • помістіть квасолю в каструлю 
  • залийте чистою водою
  • варіть на середньому вогні до напівготовності
  • наріжте скибочками гриби, цибулю та моркву
  • розігрійте сковороду з рослинним маслом 
  • обсмажте гриби до напівготовності
  • потім додайте цибулю, моркву 
  • обсмажте все разом 7 хв.
  • додайте готову квасолю
  • додайте томатну пасту, 50 мл води, паприку, сіль і перець за смаком
  • тушкуйте помішуючи ще 6 хв.

Запечена картопля з лимоном

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі
  • кілька столових ложок оливкової олії
  • 2 лимона
  • 1 столова ложка меленого коріандру та сушеного орегано
  • дрібка солі та чорного перцю

Покроковий рецепт приготування запеченої картоплі з лимоном:

  • покладіть очищену і нарізану навпіл картоплю в киплячу солону воду 
  • варіть 12 хв. 
  • процідіть
  • налийте оливкову олію в форму для запікання 
  • поставте її в розігріту до 200°С духовку на пару хвилин
  • у розігріте масло викладіть картоплю і часточки лимона
  • посипте зверху коріандром, орегано, а також сіллю і перцем
  • ретельно перемішайте
  • запікайте в духовці годину, періодично перевертаючи картоплю.

Пампухи

Інгредієнти:

  • 500 г борошна
  • 50 г дріжджів
  • 250 мл молока
  • 1 яйце, 4 жовтки
  • 50 г цукру
  • дрібка солі, пудра
  • для начинки: варення, какао чи мак 

Покроковий рецепт приготування пампухів: 

  • розведіть дріжджі в теплій воді
  • додайте борошно (2 столові ложки) 
  • додайте дрібку цукру 
  • поставте суміш в тепле місце для бродіння
  • влийте суміш у миску з рештою борошна
  • додайте жовтки та розтерте яйце з цукром
  • добре вимішайте тісто
  • залиште в теплому місці на годину
  • розкачайте тісто
  • видавіть склянкою круги
  • в середину кожного викладіть начинку 
  • накрийте іншою частиною тіста
  • в якості начинки використовуйте варення, мак або какао з цукром
  • готові пампухи покладіть на посипану борошном дощечку швом донизу
  • залиште 10 хв., щоб вони піднялися
  • візьміть глибоку посудину
  • розігрійте в ній олію 
  • опускайте по 3 пампуха 
  • обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору
  • гарячі пампухи посипайте пудрою.

Фалафель

Інгредієнти:

  • 250 г нуту (замочити на ніч)
  • 1 ст. л. насіння кунжуту
  • 3 ст. л. коріандру
  • щіпка чилі
  • жменя зелені
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • сіль за бажанням

  • олія для смаження

Покроковий рецепт приготування фалафелі:

  • замочіть нут на ніч
  • обсмажте насіння кунжуту на сухій сковороді
  • подрібніть їх в кавомолці 
  • додайте коріандр і чилі
  • перекладіть цю масу в миску
  • додайте оливкову олію, лимонний сік
  • перемішайте
  • подрібніть нут в блендері
  • змішайте нут з кунжутної масою і зеленню 
  • посоліть
  • сформуйте невеликі кульки
  • нагрійте масло в сковороді
  • обсмажуйте кульки в маслі
  • готові кульки викладіть на серветку, щоб прибрати зайве масло
  • подавайте фалафель з різними соусами.

Тушкована капуста з грибами

Інгредієнти:

  • 400 г свіжих грибів
  • 1 цибулина
  • 3 морквини
  • 0,5 качана свіжої капусти (великого)
  • 2 зубчики часнику
  • сіль, перець та зелень (за смаком)

Покроковий рецепт приготування тушкованої капусти з грибами:

  • нашаткуйте капусту
  • гриби наріжте слайсами
  • моркву натріть на тертці
  • цибулю дрібно наріжте
  • викладіть капусту у каструлю 
  • додайте олію 
  • поставте на повільний вогонь
  • додайте до капусти гриби, моркву, цибулю, подріблений часник та лавровий лист 
  • залиште тушкуватися до готовності
  • посипте зеленню
  • подавайте капусту гарячою.

Запечена дорадо з лимоном

Інгредієнти:

  • тушки дорадо (2 штуки)
  • листя шавлії (невелика гілочка)
  • 1 лимон
  • морська сіль за смаком
  • чорний перець
  • рослинна олія 2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування дорадо: 

  • розігрійте духовку до 190 градусів
  • очищену рибу помийте, обсушіть 
  • натріть сіллю та перцем зовні і всередині
  • гострим ножем зробіть по три діагональних розрізи з кожного боку
  • покладіть в кожен розріз по листку шавлії та шматочку лимона
  •  викладіть рибу на змащене маслом деко 
  • запікайте 15 хв.
  • переверніть рибу 
  • готуйте ще 15 хв. 
  • подавайте зі скибочками лимону.

Узвар

Інгредієнти:

  • 200 г меду 
  • 200 г чорносливу
  • 200 г сушених груш
  • 200 г сушених яблук
  • 100 г ізюму
  • 3 літри води

Покроковий рецепт приготування узвару:

  • помийте сухофрукти і залийте холодною водою
  • накрийте кришкою 
  • залиште на 3 години
  • налийте в каструлю 3 літри води
  • покладіть груші і яблука 
  • варіть на повільному вогні 15 хв. 
  • додайте в узвар чорнослив та ізюм 
  • варіть ще 15 хв.
  •  додайте мед
  • дайте закипіти 
  • зніміть узвар з вогню
  • процідіть узвар 
  • подавайте до столу охолодженим.

Щасливого Різдва!

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