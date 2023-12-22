12 страв на Святвечір за традицією наших поколінь

Читайте також:

"Росіяни намагаються виграти час": у Defence Express назвали стратегічну проблему, що назріває на фронті

Законопроєкт про мобілізацію та демобілізацію оприлюднять на початку 2024 року, - Веніславський

Діловий партнер Зеленського є громадянином РФ з бізнесом у Криму, а його невістка – нардепка від Слуги Народу, – "Схеми"