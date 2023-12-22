У Міноборони й ЗСУ запровадили ще 7 стандартів НАТО
12 страв на Святвечір за традицією наших поколінь
Ввечері 24 грудня з появою першої зірки на небі вся родина збирається за Святою вечерею. На столі обов'язково повинні стояти 12 пісних страв
Кутя
Інгредієнти для куті:
- пшениця – 200 г
- родзинки – 50 г
- мак – 50 г
- волоські горіхи – 50 г
- мед – 100 г
Покроковий рецепт приготування куті:
- замочіть зерна пшениці на 10-12 годин у холодній воді
- злийте воду
- промийте зерна
- залийте чистою холодною водою
- ставте пшеницю варитися
- варіть до 40 хв.
- родзинки та мак попередньо замочіть у гарячій воді
- волоські горіхи перебийте в блендері
- змішайте мак, подріблені горіхи, родзинки мед, пшеницю
- добре вимішайте.
Вареники з картоплею
Інгредієнти:
- 0,5 кг борошна
- 250 мл води
- 2 столові ложки олії
- 0,5 кг картоплі
- 1 середня морква
- 2 середні цибулини
- рослинна олія
- лавровий лист
- сіль за смаком
- перець за смаком
Покроковий рецепт приготування вареників з картоплею:
- просійте борошно
- додайте воду, сіль, олію
- вимішайте круте тісто
- накрийте його
- залиште на годину
- картоплю почистіть і відваріть у підсоленій воді
- зробіть пюре
- додайте сіль та перець за смаком
- розкачайте тісто
- формуйте невеликі вареники
- всередину кладіть по невеликій ложці картоплі
- поставте воду у великій каструлі на вогонь
- коли вода закипить, варіть у ній вареники 5-7 хвилин
- не забувайте помішувати, щоб вареники не злипались
- за смаком можна подавати такі вареники із смаженою цибулею чи сметаною.
Грибна юшка з вушками
Інгредієнти:
- сушені білі гриби – 300 г
- 1 морква
- 1 цибуля
- вода (2 літри)
- перець чорний горошком
- лавровий лист
- борошно пшеничне – 1 склянка
- сіль, перець за смаком
- олія соняшникова – 2 ст. ложки
Покроковий рецепт приготування грибної юшки з вушками:
- якщо гриби сушені – замочіть їх на 30 хвилин в гарячій воді та добре промийте, якщо гриби свіжі – добре промийте і почистіть від піску
- наріжте гриби невеликими шматочками
- покладіть гриби у каструлю з водою
- варіть на невеликому вогні 20 хв.
- моркву та цибулю почистьте
- натріть моркву на тертці
- цибулю дрібно наріжте
- смажте овочі 4 хв. на невеликій кількості олії
- вийміть шумівкою гриби та викладіть до овочів
- смажте ще 3 хв.
- додайте сіль та перець
- половину маси викладіть у каструлю та залийте водою
- доведіть до кипіння та зніміть з вогню
- іншу половину маси перебийте в блендері до однорідності
- замішайте тісто, як на вареники
- розкачайте тісто
- наріжте тісто квадратиками 4х4 сантиметри або кружечками
- на середину кожного квадрата викладіть чайну ложку начинки
- зліпіть вушка: зробіть вареники, а потім в кінці трикутника з'єднайте разом
- відваріть вушка у киплячій підсоленій воді, додавши у воду столову ложку олії, 1 лавровий листок і 2 горошини чорного перцю
- варіть після закипання 3 хв.
- викладайте у кожну тарілку 6 грибних вушок
- залийте грибною юшкою.
Голубці
Інгредієнти:
- капуста - 0,5 качана
- рис - 150 г
- 1 морква
- гриби шампіньйони - 12 штук (або сушені білі гриби)
- цибуля ріпчаста
- 2 ст. л. томатної пасти
-
сіль та перець (за смаком)
Покроковий рецепт приготування голубців:
- відваріть рис
- в капусти зніміть верхній шар листя
- виріжте качан
- відокремте кожен лист
- виріжте з нього жорсткі прожилки
- відваріть листя капусти в окропі 3 хв.
- вийміть листя з води
- дайте охолонути
- моркву натріть
- цибулю і гриби нашаткуйте якомога дрібніше
- овочі обсмажте на олії
- додайте в сковорідку рис, сіль, перець та томатну пасту
- тримайте на легкому вогні ще 10 хв.
- готову начинку зніміть з плити
- дайте охолонути
- злегка відбийте листя для голубців молоточком
- покладіть начинку в центр капустяного листка
- заверніть капустяний лист конвертиком
- складіть голубці в глибоку сковорідку або каструлю
- залийте водою з томатною пастою
- тушкуйте під кришкою 10 хв.
Борщ
Інгредієнти:
- 1 банка білої квасолі
- 1,5 л овочевого бульйону
- буряк (1 великий або 2 менших)
- 6 картоплин
- четвертинка білокачанної капусти
- 1 морква
- 1 цибулина
- 4 зубчики часнику
- 2 ст. л. томатної пасти
- 2 ст. л. лимонного соку
- лавровий лист, сіль, перець (за смаком)
Покроковий рецепт приготування борщу на Різдво:
- картоплю, моркву, цибулю, капусту почистьте і помийте
- буряк перед приготуванням запекти у духовці
- натріть буряк на тертці
- скропіть його лимонним соком
- картоплю наріжте кубиками
- помістіть її в каструлю з водою
- додайте дрібно порізану капусту
- варіть до напівготовності
- моркву натріть
- цибулю дрібно поріжте
- викладіть їх та буряк на сковорідку
- протушкуйте 4 хв. з томатною пастою
- в каструлю з картоплею та капустою додайте квасолю
- додайте в каструлю заправку з овочів
- варіть ще 15 хв.
- посипте борщ зеленню
- подавайте з пісними пампушками.
Тушкована квасоля
Інгредієнти:
- 2 склянки квасолі
- 250 г печериць
- 1 морква
- 1 цибулина
- 2 ст. л. томатної пасти
- дрібка паприки
- сіль і перець за смаком
- рослинна олія
Покроковий рецепт приготування тушкованої квасолі:
- замочіть квасолю на ніч в холодній воді
- після цього добре промийте
- помістіть квасолю в каструлю
- залийте чистою водою
- варіть на середньому вогні до напівготовності
- наріжте скибочками гриби, цибулю та моркву
- розігрійте сковороду з рослинним маслом
- обсмажте гриби до напівготовності
- потім додайте цибулю, моркву
- обсмажте все разом 7 хв.
- додайте готову квасолю
- додайте томатну пасту, 50 мл води, паприку, сіль і перець за смаком
- тушкуйте помішуючи ще 6 хв.
Запечена картопля з лимоном
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- кілька столових ложок оливкової олії
- 2 лимона
- 1 столова ложка меленого коріандру та сушеного орегано
- дрібка солі та чорного перцю
Покроковий рецепт приготування запеченої картоплі з лимоном:
- покладіть очищену і нарізану навпіл картоплю в киплячу солону воду
- варіть 12 хв.
- процідіть
- налийте оливкову олію в форму для запікання
- поставте її в розігріту до 200°С духовку на пару хвилин
- у розігріте масло викладіть картоплю і часточки лимона
- посипте зверху коріандром, орегано, а також сіллю і перцем
- ретельно перемішайте
- запікайте в духовці годину, періодично перевертаючи картоплю.
Пампухи
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 50 г дріжджів
- 250 мл молока
- 1 яйце, 4 жовтки
- 50 г цукру
- дрібка солі, пудра
- для начинки: варення, какао чи мак
Покроковий рецепт приготування пампухів:
- розведіть дріжджі в теплій воді
- додайте борошно (2 столові ложки)
- додайте дрібку цукру
- поставте суміш в тепле місце для бродіння
- влийте суміш у миску з рештою борошна
- додайте жовтки та розтерте яйце з цукром
- добре вимішайте тісто
- залиште в теплому місці на годину
- розкачайте тісто
- видавіть склянкою круги
- в середину кожного викладіть начинку
- накрийте іншою частиною тіста
- в якості начинки використовуйте варення, мак або какао з цукром
- готові пампухи покладіть на посипану борошном дощечку швом донизу
- залиште 10 хв., щоб вони піднялися
- візьміть глибоку посудину
- розігрійте в ній олію
- опускайте по 3 пампуха
- обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору
- гарячі пампухи посипайте пудрою.
Фалафель
Інгредієнти:
- 250 г нуту (замочити на ніч)
- 1 ст. л. насіння кунжуту
- 3 ст. л. коріандру
- щіпка чилі
- жменя зелені
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. лимонного соку
- сіль за бажанням
-
олія для смаження
Покроковий рецепт приготування фалафелі:
- замочіть нут на ніч
- обсмажте насіння кунжуту на сухій сковороді
- подрібніть їх в кавомолці
- додайте коріандр і чилі
- перекладіть цю масу в миску
- додайте оливкову олію, лимонний сік
- перемішайте
- подрібніть нут в блендері
- змішайте нут з кунжутної масою і зеленню
- посоліть
- сформуйте невеликі кульки
- нагрійте масло в сковороді
- обсмажуйте кульки в маслі
- готові кульки викладіть на серветку, щоб прибрати зайве масло
- подавайте фалафель з різними соусами.
Тушкована капуста з грибами
Інгредієнти:
- 400 г свіжих грибів
- 1 цибулина
- 3 морквини
- 0,5 качана свіжої капусти (великого)
- 2 зубчики часнику
- сіль, перець та зелень (за смаком)
Покроковий рецепт приготування тушкованої капусти з грибами:
- нашаткуйте капусту
- гриби наріжте слайсами
- моркву натріть на тертці
- цибулю дрібно наріжте
- викладіть капусту у каструлю
- додайте олію
- поставте на повільний вогонь
- додайте до капусти гриби, моркву, цибулю, подріблений часник та лавровий лист
- залиште тушкуватися до готовності
- посипте зеленню
- подавайте капусту гарячою.
Запечена дорадо з лимоном
Інгредієнти:
- тушки дорадо (2 штуки)
- листя шавлії (невелика гілочка)
- 1 лимон
- морська сіль за смаком
- чорний перець
- рослинна олія 2 ст. л.
Покроковий рецепт приготування дорадо:
- розігрійте духовку до 190 градусів
- очищену рибу помийте, обсушіть
- натріть сіллю та перцем зовні і всередині
- гострим ножем зробіть по три діагональних розрізи з кожного боку
- покладіть в кожен розріз по листку шавлії та шматочку лимона
- викладіть рибу на змащене маслом деко
- запікайте 15 хв.
- переверніть рибу
- готуйте ще 15 хв.
- подавайте зі скибочками лимону.
Узвар
Інгредієнти:
- 200 г меду
- 200 г чорносливу
- 200 г сушених груш
- 200 г сушених яблук
- 100 г ізюму
- 3 літри води
Покроковий рецепт приготування узвару:
- помийте сухофрукти і залийте холодною водою
- накрийте кришкою
- залиште на 3 години
- налийте в каструлю 3 літри води
- покладіть груші і яблука
- варіть на повільному вогні 15 хв.
- додайте в узвар чорнослив та ізюм
- варіть ще 15 хв.
- додайте мед
- дайте закипіти
- зніміть узвар з вогню
- процідіть узвар
- подавайте до столу охолодженим.
Щасливого Різдва!
Залиште коментар
Читайте також:
"Росіяни намагаються виграти час": у Defence Express назвали стратегічну проблему, що назріває на фронті
Законопроєкт про мобілізацію та демобілізацію оприлюднять на початку 2024 року, - Веніславський
Діловий партнер Зеленського є громадянином РФ з бізнесом у Криму, а його невістка – нардепка від Слуги Народу, – "Схеми"
Київ
+1°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.96Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе
2023, п'ятниця
22 грудня
09:53
Ексклюзив
Держава забезпечує 50% дронів, 7 місяців тому було 20%: у 92-й ОШБр назвали вартість застосування БПЛА та відсоток влучань
08:33
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами, уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку в Києві. Хронологія подій
08:04
OPINION
Сім правдивих слів про "доповідь" міністра оборони Росії, або Хто вкрав "золотий костиль" Путіна?
06:26
На ТОТ Приазов'я росіяни привласнюють і продають житло людей, які поїхали з окупації, - міськрада Маріуполя
04:41
"Втрати українських військ за пів року - 160 тис. людей": добірка російських фейків за 21 грудня
01:32
Навчання українських пілотів на F-16: Умєров провів продуктивну розмову з португальською колегою
2023, четвер
21 грудня
22:22
США розпочали переговори із союзниками про використання $300 млрд заморожених активів РФ для допомоги Україні, - NYT
22:22
Ексклюзив
Законопроєкт про мобілізацію та демобілізацію оприлюднять на початку 2024 року, - Веніславський
21:46
Ексклюзив
Путін ходить по лезу ножа: британський полковник Грант про збільшення в Росії витрат на армію та ОПК