13 серпня на фронті: росіяни поранили 2 українців

Про це йдеться у ранковому зведенні з передової за 14 серпня, інформує Еспресо.TV.

Зокрема, неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

А в напрямку Південного росіяни та найманці застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.



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"У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого - середньої тяжкості, другого - задовільний", - зазначає пресслужба штабу ООС.

"На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - запевняє українське командування.



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Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона повідомила місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 14 серпня, порушень режиму припинення вогню офіційно не зафіксовано.





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