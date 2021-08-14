13 серпня на фронті: росіяни поранили 2 українців
Протягом минулої доби, 13 серпня 2021 року, в районі проведення Операції Об’єднаних сил з боку російських загарбників зафіксовано два порушення перемир'я
Про це йдеться у ранковому зведенні з передової за 14 серпня, інформує Еспресо.TV.
Зокрема, неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
А в напрямку Південного росіяни та найманці застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.
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"У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого - середньої тяжкості, другого - задовільний", - зазначає пресслужба штабу ООС.
"На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - запевняє українське командування.
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Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона повідомила місії ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 14 серпня, порушень режиму припинення вогню офіційно не зафіксовано.
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