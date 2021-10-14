13 жовтня на Донбасі: окупанти 10 разів порушили "тишу", українського воїна поранено
Упродовж 13 жовтня російсько-окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє пресцентр ООС.
Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів. В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В напрямку Марїнки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Причепилівки найманці вели обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, та стрілецької зброї.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецької зброї. В бік населеного пункту Новотошківське російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Новоолександрівки обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Позиції українських воїнів біля Новотроїцького ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
Станом на 7 годину ранку, 14 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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