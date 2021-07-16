137 видів сировини корисних копалин РНБО візьме під "особливий контроль"

Про це він розповів під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Визначено 137 видів сировини корисних копалин, які на сьогодні будуть під особливим контролем держави, вони будуть за іншими процедурами – більш прискіпливими з боку держави – видаватися ці ліцензії", – сказав Данілов.

Він додав, що ліцензії, які мають компанії на видобуток міді, є в Україні, а жодного кілограма міді в Україні не видобувається.

"Цим рішенням все братиметься під контроль.Також посилять певні процеси з урахуванням того, що з 1 січня 2021 роки діти, які народилися, мають отримати певні кошти через визначений період часу, як запрацює ця система", - сказав Данілов.