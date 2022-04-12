"15 діб на повернення": нардеп Веніславський про новий законопроєкт, згідно з яким військовозобов’язані українці мають повернутись на батьківщину

Про це він сказав в етері Espreso TV.



Веніславський наголосив, що пропонується доповнити закон про воєнний стан новим положенням, згідно з яким військовозобов’язані українці мають повернутись в країну протягом 15 діб після набуття чинності цього положення.



"Ми пропонуємо доповнити закон України “Про правовий режим воєнного стану" окремим положенням. Зокрема з моменту введення воєнного стану, який запроваджується Указом Президента, має бути додано термін повернення осіб, які є військовозобов’язані та перебувають за кордоном. Зокрема це 15 діб".



Веніславський додав, що також під мобілізацію потрапляють і представники органів влади, судді, прокурори, судді Конституційного суду України, керівники органів Центральної державної влади та інші: "Вимоги стосуються не просто пересічних громадян, а всіх, хто за законом має захищати батьківщину та виконувати військовий обов’язок", – додав нардеп.



За словами Веніславського, ті, хто не повернеться в Україну протягом 15 діб з моменту прийняття такого закону, будуть нести юридичну відповідальність.



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