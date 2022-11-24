"15-річний Андрій не пустив ворога в Київ": продюсер фільму "Область героїв" Олексій Комаровський розповів про унікальний формат і зйомки стрічки

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Фільм складається з чотирьох новел на основі реальних подій. Ми познайомилися з історіями понад 100 героїв, потім відібрали 4 історії. В нашому фільмі герої говорять виключно своїм голосом, без дикторів, від себе. І вони у головних ролях. За допомогою кінокадрів ми відзняли їхні героїчні вчинки. Це перший фільм, знятий під час війни про війну для кінопрокату в такі стислі терміни", - підкреслив Комаровський.

За словами автора і генерального продюсера, для сюжету фільму обрали протилежно різних героїв за їх історіями.

"Хтось вивозив з окупації людей, хтось оперував дітей у польових умовах та спасав життя. Ці чотири новели абсолютно різні. У фільмі є історія, яка мене вразила. П'ятнадцятирічний Андрій наводив, як пілот, нашу артилерію на ворожі війська, які рухалися на Київ. Таким чином, він не пустив ворога у Київ, також за його наведеннями наша артилерія знищила штаб у Макарові. Він герой фільму, одна з новел про нього", - додав Комаровський.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb





