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Головна війна з Росією 158 дітей загинули, понад 3 тис. - поранені: Денісова розповіла спецпредставнику ЄС із прав людини про наслідки агресії РФ

158 дітей загинули, понад 3 тис. - поранені: Денісова розповіла спецпредставнику ЄС із прав людини про наслідки агресії РФ

21 жовтня, 2021 четвер
22:35
війна з Росією Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася зі спецпредставником ЄС із прав людини Імоном Гілмором і розповіла йому про наслідки військової агресії Росії проти України

Про це Денісова повідомила у Telegram.

"Відзначила, що тривалий російсько-український воєнний конфлікт порушує основоположне право - на життя. Внаслідок агресії РФ 158 дітей вже загинуло, понад 3000 - поранено. Окупаційні адміністрації ТОТ України позбавляють наших юних співгромадян права на навчання рідною мовою, вільне пересування та здобуття освіти", - написала Денісова.

Крім того, український омбудсмен обговорила зі спецпредставником ЄС проблеми додержання прав дітей в умовах децентралізації.

"Розповіла про виклики, з якими доводиться стикатися у сфері додержання прав дітей в умовах проведення в Україні реформи децентралізації та процесу деінституціалізації інтернатних закладів. Проблемою залишається відсутність у деяких новостворених територіальних громадах Служб у справах дітей, що призводить до порушення прав дітей та несвоєчасне реагування на них з боку посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування", - повідомила Денісова.

Також Денісова і Гілмор обговорили питання ратифікації Україною Стамбульської конвенції про права жінок.

"Наголосила, що у своїх щорічних доповідях постійно рекомендую українському Парламенту ратифікувати конвенцію. Зрушення в цьому напрямі вже є: разом з Урядом, громадськими організаціями, за підтримки Першої леді підготовлено законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції, і ми в очікуванні внесення його до Верховної Ради", - розповіла Денісова.

Серед іншого співрозмовники обговорили теми додержання прав ромської нацменшини, ЛГБТ-спільноти, перспективи ухвалення законопроєкту про цивільне партнерство тощо.


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