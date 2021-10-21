158 дітей загинули, понад 3 тис. - поранені: Денісова розповіла спецпредставнику ЄС із прав людини про наслідки агресії РФ

Про це Денісова повідомила у Telegram.



"Відзначила, що тривалий російсько-український воєнний конфлікт порушує основоположне право - на життя. Внаслідок агресії РФ 158 дітей вже загинуло, понад 3000 - поранено. Окупаційні адміністрації ТОТ України позбавляють наших юних співгромадян права на навчання рідною мовою, вільне пересування та здобуття освіти", - написала Денісова.



Крім того, український омбудсмен обговорила зі спецпредставником ЄС проблеми додержання прав дітей в умовах децентралізації.



"Розповіла про виклики, з якими доводиться стикатися у сфері додержання прав дітей в умовах проведення в Україні реформи децентралізації та процесу деінституціалізації інтернатних закладів. Проблемою залишається відсутність у деяких новостворених територіальних громадах Служб у справах дітей, що призводить до порушення прав дітей та несвоєчасне реагування на них з боку посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування", - повідомила Денісова.



Також Денісова і Гілмор обговорили питання ратифікації Україною Стамбульської конвенції про права жінок.



"Наголосила, що у своїх щорічних доповідях постійно рекомендую українському Парламенту ратифікувати конвенцію. Зрушення в цьому напрямі вже є: разом з Урядом, громадськими організаціями, за підтримки Першої леді підготовлено законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції, і ми в очікуванні внесення його до Верховної Ради", - розповіла Денісова.



Серед іншого співрозмовники обговорили теми додержання прав ромської нацменшини, ЛГБТ-спільноти, перспективи ухвалення законопроєкту про цивільне партнерство тощо.