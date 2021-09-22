16 шкіл і 16 дитсадків не зможуть працювати у "жовтій" зоні, - КМДА

Про це в етері Громадського радіо повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

"Ми сподіваємося, що до четверга ситуація поліпшиться, ми хочемо, щоб усі школи працювали в єдиному режимі, щоб діти ходили до школи", – каже вона.

Чиновниця порадила батькам дізнатися, чи буде дитсадок працювати під час "жовтої" зони карантину.

"Кожної п’ятниці проходить засідання, під час якого ми обговорюємо, як проходить вакцинація працівників у кожному районі. Темпи вакцинації залежать від кількості шкіл у певному районі міста. Наприклад, у Дарницькому районі найбільше кількість освітніх закладів, а у Печерському – менша кількість, тобто, у Дарницькому районі охопити більшу кількість вчителів, можливо, складніше", – каже Старостенко.

Вона розповіла, що вчителі, які не можуть вакцинуватися через поважні причини матимуть показати довідку про це, і тоді їх допустять до роботи.

З 23 вересня, на всій території України буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Заклади освіти можуть працювати з 80% вакцинованого персоналу.