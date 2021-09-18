17 вересня на фронті: росіяни поранили двох захисників України
Протягом минулої доби, 17 вересня 2021 року, російські війська 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Про це йдеться в pанковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 суботи, 18 вересня, передає Еспресо.TV.
Окупанти гатили по українським позиціям поблизу селищ та сіл:
Піски - із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру,
Павлопіль - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
Катеринівка - з підствольних гранатометів та стрілецької зброї,
Зайцеве - з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.
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Окрім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі.
Стан здоров’я обох - задовільний.
"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - запевнил в командуванні ООС.
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