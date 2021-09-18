17 вересня на фронті: росіяни поранили двох захисників України

Про це йдеться в pанковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 суботи, 18 вересня, передає Еспресо.TV.



Окупанти гатили по українським позиціям поблизу селищ та сіл:



Піски - із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру,



Павлопіль - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,



Катеринівка - з підствольних гранатометів та стрілецької зброї,



Зайцеве - з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.



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Окрім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.



Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі.



Стан здоров’я обох - задовільний.



"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - запевнил в командуванні ООС.





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