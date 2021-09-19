18 вересня на фронті: росіяни стріляли по українцям з артилерії, мінометів, грантометів, кулеметів

Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні за неділю, 19 вересня, передає Еспресо.TV.



Окупанти вели обстріли українських позицій поблизу:



Новоселівки Другої - противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм,



Нью-Йорка - із станкових протитанкових гранатометів,



Широкиного - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів,



Південного, Катеринівки - з гранатометів різних систем.



Читайте також: Чому Росія так ненавидить вільну Україну. Версія професора історії Ярослава Грицака

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосувавши дозволену Мінськими домовленостями зброю.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - запевняє командування Операції Об'єднаних сил.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb