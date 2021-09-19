18 вересня на фронті: росіяни стріляли по українцям з артилерії, мінометів, грантометів, кулеметів
Протягом минулої доби, 18 вересня 2021 року, з боку російсько-терористичних сил на Донбасі мали місце шість порушень режиму припинення вогню
Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні за неділю, 19 вересня, передає Еспресо.TV.
Окупанти вели обстріли українських позицій поблизу:
Новоселівки Другої - противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм,
Нью-Йорка - із станкових протитанкових гранатометів,
Широкиного - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів,
Південного, Катеринівки - з гранатометів різних систем.
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Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосувавши дозволену Мінськими домовленостями зброю.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - запевняє командування Операції Об'єднаних сил.
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