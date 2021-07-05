19 липня Велика Британія послаблює карантин: скасують обов'язковий масковий режим

Про це повідомляє Hromadske з посиланням BBC.

Послаблення карантину передбачає скасування обмежень на кількість відвідувачів весіль, похоронів і будинків для літніх.



Уперше з початку пандемії дозволять працювати нічним клубам, а в закладах можна буде розсаджувати людей на відстань ближче 1 метра.

Також будуть послаблені правила щодо масок. Якщо зараз їх обов’язково треба носити в громадському транспорті й крамницях, то після 19 липня, за словами Бориса Джонсона, кожна людина сама вирішуватиме, чи носити їх.



Етап послаблення карантину мав відбутися ще в червні, але його відклали через новий штам коронавірусу "Дельта" й задля того, щоб вакцинувалися ще більше британців.

Остаточно послаблення карантину в Англії мають затвердити 12 липня після отримання нових даних щодо динаміки COVID-19. Щодо решти країн ВБ, рішення ухвалює місцева влада.