19 липня Велика Британія послаблює карантин: скасують обов'язковий масковий режим
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував останній етап послаблення карантину
Про це повідомляє Hromadske з посиланням BBC.
Послаблення карантину передбачає скасування обмежень на кількість відвідувачів весіль, похоронів і будинків для літніх.
Уперше з початку пандемії дозволять працювати нічним клубам, а в закладах можна буде розсаджувати людей на відстань ближче 1 метра.
Також будуть послаблені правила щодо масок. Якщо зараз їх обов’язково треба носити в громадському транспорті й крамницях, то після 19 липня, за словами Бориса Джонсона, кожна людина сама вирішуватиме, чи носити їх.
Етап послаблення карантину мав відбутися ще в червні, але його відклали через новий штам коронавірусу "Дельта" й задля того, щоб вакцинувалися ще більше британців.
Остаточно послаблення карантину в Англії мають затвердити 12 липня після отримання нових даних щодо динаміки COVID-19. Щодо решти країн ВБ, рішення ухвалює місцева влада.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.15
Купівля 27.15Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 32.13Продаж 32.55
- Актуальне
- Важливе