19 рашистів, склад боєприпасів і три самохідні гармати: ОК Південь повідомив про втрати окупантів за добу
Ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони в ході виконання вогневих завдань знищено 19 рашистів, гаубицю "Мста-Б", 3 самохідних гармати "Гіацинт-С" та склад боєприпасів, решта втрат уточнюється
Про це повідомляє оперативне комендування "Південь".
"Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення противника під Іванівкою на Херсонщині. Армійською авіацією нанесено ще два удари по скупченню противника в районі Солдатського та Давидова Броду", – йдеться в повідомленні.
Також ОК "Південь" повідомило про те, що в деяких громадах Херсонщини відновили мобільний зв’язок і інтернет українських мобільних операторів. Також мобільний зв'язок частково є на деокупованих територіях області.
Окупанти тим часом побоюються опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області.
"Місцеві мешканці продовжують чинити спротив. Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи і "посилання" для окупантів, поширюються листівки. Керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах. Мають острах за своє життя і в район Херсону підтягнули до 4 самохідних гармат великої потужності типу "Піон", – повідомляють в оперативному командуванні "Південь".
- Нагадаємо, українська авіація за минулу добу знищила понад 20 одиниць ворожої бронетехніки.
- Сили ППО ЗСУ збили 1 ракету над Одещиною, ще 3 – над Миколаївщиною.
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