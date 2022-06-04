19 рашистів, склад боєприпасів і три самохідні гармати: ОК Південь повідомив про втрати окупантів за добу

Про це повідомляє оперативне комендування "Південь".

"Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення противника під Іванівкою на Херсонщині. Армійською авіацією нанесено ще два удари по скупченню противника в районі Солдатського та Давидова Броду", – йдеться в повідомленні.

Також ОК "Південь" повідомило про те, що в деяких громадах Херсонщини відновили мобільний зв’язок і інтернет українських мобільних операторів. Також мобільний зв'язок частково є на деокупованих територіях області.

Окупанти тим часом побоюються опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області.

"Місцеві мешканці продовжують чинити спротив. Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи і "посилання" для окупантів, поширюються листівки. Керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах. Мають острах за своє життя і в район Херсону підтягнули до 4 самохідних гармат великої потужності типу "Піон", – повідомляють в оперативному командуванні "Південь".