19-річна українка Снігур виграла турнір ITF у Дубаї, у півфіналі вона перемогла росіянку

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Поєдинок тривав 55 хвилин і завершився для Дарини Снігур перемогами у першому та другому сетах - 6:3, 6:0. Українка ушосте в кар'єрі стала переможницею турніру ITF.



У 19-річної Снігур рекордна для неї 183 позиція у рейтингу WTA. Її суперниця 31-річна Крістіна Кучова – 110-та



Призовий фонд змагань в Дубаї склав $100 тис.



ITF World Tennis Tour



Дубай, ОАЕ



Фінал



Дарина Снігур (Україна) – Крістіна Кучова (Словаччина) – 6:3, 6:0

26 листопада у півфіналі турніру ITF100 в Дубаї українка Дарина Снігур перемогла росіянку Анастасію Гасанову.

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