19-річна українка Снігур обіграла росіянку та вийшла у фінал турніру ITF у Дубаї

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилин і завершився для Снігур перемогами у другому та третьому сетах - 6:1, 6:3. Під час зустрічі 19-річна українка один раз подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала 9 із 14 брейк-пойнтів.



Гасанова займає 139 місце в рейтингу WTA. У Снігур 183 позиція.



У фіналі турніру Дарина Снігур зустрінеться з переможницею матчу Крістіна Кучова (Словаччина) – Олександра Круніч (Сербія). Призовий фонд змагань в Дубаї складає $100 тис.



ITF World Tennis Tour



Дубай, ОАЕ



Півфінал



Дарина Снігур (Україна) – Анастасія Гасанова (Росія) – 4:6, 6:1, 6:3

1 листопада Еліна Світоліна опустилась з 6-ї на 14-ту позицію в рейтингу WTA.

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