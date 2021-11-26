19-річна українка Снігур обіграла росіянку та вийшла у фінал турніру ITF у Дубаї
У півфіналі турніру ITF100 в Дубаї українка Дарина Снігур перемогла росіянку Анастасію Гасанову
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилин і завершився для Снігур перемогами у другому та третьому сетах - 6:1, 6:3. Під час зустрічі 19-річна українка один раз подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала 9 із 14 брейк-пойнтів.
Гасанова займає 139 місце в рейтингу WTA. У Снігур 183 позиція.
У фіналі турніру Дарина Снігур зустрінеться з переможницею матчу Крістіна Кучова (Словаччина) – Олександра Круніч (Сербія). Призовий фонд змагань в Дубаї складає $100 тис.
ITF World Tennis Tour
Дубай, ОАЕ
Півфінал
Дарина Снігур (Україна) – Анастасія Гасанова (Росія) – 4:6, 6:1, 6:3
- 1 листопада Еліна Світоліна опустилась з 6-ї на 14-ту позицію в рейтингу WTA.
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