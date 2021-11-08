Світоліна знову провалилась в рейтингу WTA
Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує втрачати позиції у рейтингу WTA
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 8 листопада, WTA (Жіноча тенісна асоціація) опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. Українка Еліна Світоліна знову втратила позиції і опустилась на 15-е місце.
Минулого тижня Світоліна залишила ТОП-10 вперше з травня 2017 року. Еліна втратила 1080 очок за Підсумковий турнір-2019, в якому вона дійшла до фіналу, але поступилася Ешлі Барті.
У ТОП-100 рейтингу знаходяться ще три українки. Марта Костюк (50), Ангеліна Калініна (52) та Даяна Ястремська (97).
Лідером рейтингу WTA є Ешлі Барті з Австралії.
- Нагадаємо, 18 жовтня Еліна Світоліна повернулась до ТОП-6 рейтингу WTA.
- 25 жовтня українська тенісистка оголосила про припинення співпраці з тренером Ендрю Беттлс.
- 1 листопада Світоліна опустилась з 6-ї на 14-ту позицію в рейтингу WTA.
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