Світоліна звільнила тренера після 5 років роботи

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter Світоліної.



"Після п'яти років і 11 спільних титулів ми з Ендрю разом вирішили, що прийшов час розійтися. Я дуже вдячна йому за наполегливу працю і нескінченну підтримку. Бажаю йому всього найкращого в майбутній кар'єрі!", - написала Еліна Світоліна.



У 2021 році українка Еліна Світоліна виграла бронзу Олімпіади-2020 і турнір WTA у Чикаго. Вперше з 2016-го не кваліфікувалась на підсумковий турнір WTA.

Нагадаємо, 18 жовтня Еліна Світоліна повернулась до ТОП-6 рейтингу WTA.

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