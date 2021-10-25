Світоліна звільнила тренера після 5 років роботи
Шоста ракетка світу Еліна Світоліна оголосила про припинення співпраці з тренером Ендрю Беттлс
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter Світоліної.
"Після п'яти років і 11 спільних титулів ми з Ендрю разом вирішили, що прийшов час розійтися. Я дуже вдячна йому за наполегливу працю і нескінченну підтримку. Бажаю йому всього найкращого в майбутній кар'єрі!", - написала Еліна Світоліна.
У 2021 році українка Еліна Світоліна виграла бронзу Олімпіади-2020 і турнір WTA у Чикаго. Вперше з 2016-го не кваліфікувалась на підсумковий турнір WTA.
- Нагадаємо, 18 жовтня Еліна Світоліна повернулась до ТОП-6 рейтингу WTA.
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