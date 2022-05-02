20 людей евакуюють з населених пунктів Луганщини 2 травня
З населених пунктів Луганщини 2 травня успішно врятовано 20 місцевих жителів
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Увечері ці люди будуть засинати в звичайній для усіх до 24 лютого обстановці. Тобто, не під артилерійські обстріли росіян", - пише Гайдай.
За попередніми даними, з населених пунктів Луганщини було успішно евакуйовано 20 людей. Їм допомогли дістатися до місць зборів у Лисичанську та Сєвєродонецьку, де на них чекали автобуси.
Крім того, за словами Гайдая, на Луганщину було доставлено гуманітарну допомогу. Харчі, воду та засоби гігієни волонтери розвезли по бомбосховищах та підвалах.
- Нагадаємо, за добу 1 травня з Лисичанська вдалось евакуювати 26 людей
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