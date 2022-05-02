20 людей евакуюють з населених пунктів Луганщини 2 травня

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



"Увечері ці люди будуть засинати в звичайній для усіх до 24 лютого обстановці. Тобто, не під артилерійські обстріли росіян", - пише Гайдай.



За попередніми даними, з населених пунктів Луганщини було успішно евакуйовано 20 людей. Їм допомогли дістатися до місць зборів у Лисичанську та Сєвєродонецьку, де на них чекали автобуси.

Крім того, за словами Гайдая, на Луганщину було доставлено гуманітарну допомогу. Харчі, воду та засоби гігієни волонтери розвезли по бомбосховищах та підвалах.



Нагадаємо, за добу 1 травня з Лисичанська вдалось евакуювати 26 людей