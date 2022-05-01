З Лисичанська вдалось евакуювати 26 людей, - голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Як тільки до віддаленого району дістається інформація про можливість безпечно виїхати - люди приймають рішення і евакуюються. Сьогодні виїхали 26 осіб. Упевнений, в будні буде ще більше", - зазначає Гайдай.



За його словами, в Лисичанську щодня є охочі виїхати. Містяни проживають на значній території - близько 95 кв. км. Тому не всі й не одразу дізнаються про безплатну евакуацію.

Нагадаємо, Маріупольська міська рада повідомила, що сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя.Пізніше евакуюватись з міста закликав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Раніше заступник командира полку "Азов" повідомив, що з Азовсталі для евакуації передали 20 людей. Паламар повідомив, що військовослужбовці полку "Азов" продовжують рятувальну операцію, тросами витягаючи з-під завалів цивільних - літніх людей, жінок і дітей.