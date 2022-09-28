Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Наші колеги з Центру Разумкова провели опитування серед всіх українців, які виїхали з країни. Щоправда, до сьогодні немає жодного репрезентативного опитування. Всі опитування не дуже точні. За результатом опитування 36% українців планують повернутись до України після того, як переконаються про безпечне перебування в країні. 11% планує повернутись до України незалежно від того буде безпечно, чи ні", - розповів Паніотто.

Соціолог вважає, що в Україну не повернуться 20% громадян, які виїхали з країни через війну.

"Я хотів би додати, що результати цього опитування трішки неправильно трактували. Оскільки 7% українців сказали, що взагалі не планують повертатись, а 13% сказали, що повернуться тільки після закінчення війни. Однак через те, що говорити про небажання повертатись взагалі непопулярно, то можна зробити висновок, що 13% теж не планують взагалі повертатись до України", - додав він.

8 вересня повідомлялося, що українські студенти у Польщі можуть розраховувати на безкоштовне навчання та проживання, та для цього вони мають працювати.

14 вересня стало відомо, що у Німеччині для переселенців закупили понад 6 тис. дитячих українських книжок.

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