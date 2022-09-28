20% українців, які виїхали за кордон, не планують повертатися після війни, - соціолог Паніотто
Генеральний директор КМІС Володимир Паніотто переконаний, що 20% українців, які виїхали з України, більше ніколи не повернуться назад
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Наші колеги з Центру Разумкова провели опитування серед всіх українців, які виїхали з країни. Щоправда, до сьогодні немає жодного репрезентативного опитування. Всі опитування не дуже точні. За результатом опитування 36% українців планують повернутись до України після того, як переконаються про безпечне перебування в країні. 11% планує повернутись до України незалежно від того буде безпечно, чи ні", - розповів Паніотто.
Соціолог вважає, що в Україну не повернуться 20% громадян, які виїхали з країни через війну.
"Я хотів би додати, що результати цього опитування трішки неправильно трактували. Оскільки 7% українців сказали, що взагалі не планують повертатись, а 13% сказали, що повернуться тільки після закінчення війни. Однак через те, що говорити про небажання повертатись взагалі непопулярно, то можна зробити висновок, що 13% теж не планують взагалі повертатись до України", - додав він.
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