У Німеччині для переселенців закупили понад 6 тис. дитячих українських книжок
Для дітей-переселенців у Німеччині 150 бібліотек закупили понад 6 тис. українських книжок
Про це інформує в телеграмі Міністерство культури та інформаційної політики України.
"Завдяки проєкту Goethe-Institut "Валізка з книжками із України" 150 бібліотек у Німеччині вже отримали понад 6000 українських книжок для дітей і ще більше бібліотек отримають книги цієї осені", - йдеться в повідомленні.
Для дітей-переселенців будь-якого віку придбали книжки українських авторів і перекладні, класика і новинки, художню й нонфікшн літературу – від малечі до підлітків.
Міністерство закордонних справ Німеччини виділило кошти для пом'якшення наслідків війни РФ в Україні.
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