Про це інформує в телеграмі Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Завдяки проєкту Goethe-Institut "Валізка з книжками із України" 150 бібліотек у Німеччині вже отримали понад 6000 українських книжок для дітей і ще більше бібліотек отримають книги цієї осені", - йдеться в повідомленні.

Для дітей-переселенців будь-якого віку придбали книжки українських авторів і перекладні, класика і новинки, художню й нонфікшн літературу – від малечі до підлітків.

Міністерство закордонних справ Німеччини виділило кошти для пом'якшення наслідків війни РФ в Україні.

Список бібліотек.

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