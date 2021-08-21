21 серпня на фронті: росіяни обстріляли українців неподалік від Водяного та Золотого-4
Від початку доби 21 серпня 2021 року зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів
Про це йдеться у вечірньому фронтовому зведенні, передає Еспресо.TV.
Окупанти вели вогонь поблизу:
Водяного - де росіяни та їхні найманці застосували міномети 120-го калібру,
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Золотого-4 - де вороги обстрілювали позиції захисників України з ручних протитанкових гранатометів.
"Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає", - наголошує пресслужба Операції Об'єднаних сил.
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