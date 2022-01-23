22 січня на фронті: з російського боку - 4 обстріли, з українського - травмований

Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні станом на 07:00 неділі, 23 січня, повідомляє Еспресо.TV.



Йдеться про 3 обстріли, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також скидання гранатометного пострілу за допомогою БПЛА.



Окупанти вели вогонь неподалік:



Травневого (й у т.ч. безпосередньо по населеному пункту) - з автоматичних станкових гранатометів,



Водяного - з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.



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Крім цього, противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-25.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування.



"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний", -зазначає пресслужба Операції Об'єднаних сил.

Станом на 7 годину ранку, 23 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вже 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Водяного окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем.





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