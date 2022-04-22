23 одиниці спецтехніки та обладнання. ДСНС отримала другий пакет допомоги від Франції
У Києві в п’ятницю, 22 квітня, відбулася церемонія передачі другого пакету допомоги для Державної служби з надзвичайних ситуацій від Французької Республіки
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"На території 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста сертифікат на 23 одиниці пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки і обладнання рятувальникам передав Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен", - поінформували українські рятувальники.
Посол Франції зазначив, що цей вантаж вартістю понад 1,7 мільйона євро та вагою більше 50 тонн було зібрано усіма громадами Франції. Уточнюється, що конвой був сформований у тісній співпраці з українською стороною та повністю відповідає її потребам.
Дипломат підкреслив, що Франція залишається надійним партнером України у цей важкий час і невдовзі українським рятувальникам буде передано третю частину необхідної допомоги.
Зі свого боку заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян підкреслила, що рятувальники поряд з буденною роботою із забезпечення безпеки громадян працюють над ліквідацією негативних наслідків воєнного часу, зокрема — розмінуванням.
"Ми розуміємо, що це робота на декілька років, саме тому закликаємо наших партнерів до допомоги", - сказала вона.
Заступник голови ДСНС Сергій Трегубенко подякував Франції за надану допомогу і зазначив, що цей жест солідарності від справжніх друзів є дуже важливим для рятувальників у такий важкий час.
"Ми всі добре знаємо, у яких умовах доводиться зараз працювати нашим підрозділам. Увесь світ бачить, на що російські найманці перетворили наші пожежні частини, як розграбували та знищили нашу техніку", - сказав він.
За даними ДСНС, з початку повномасштабної війни російські загарбники знищили 116 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки, ще 204 одиниці вкрали.
- Нагадаємо, наприкінці березня українські рятувальники отримали 27 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки з Франції.
- Також британські рятувальні служби надали українській ДСНС парк пожежно-рятувальної техніки.
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