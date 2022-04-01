Британські рятувальні служби надали українській ДСНС парк пожежно-рятувальної техніки, - МВС
Британські рятувальні служби надали українській ДСНС парк пожежно-рятувальної техніки, яка укомплектована спецобладнанням та повністю готова до експлуатації
Про це повідомило представництво МВС України.
Загалом Велика Британія надала парк, у складі якого 17 пожежно-рятувальних автомобілів та колінчатий підіймач. Техніка укомплектована спеціальним обладнанням та повністю готова до експлуатації.
"Ми сподіваємося, що Велика Британія буде допомагати нам й надалі отримувати сучасну техніку та обладнання", - повідомила Заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.
Вона також підкреслила, що сьогодні місія рятувальної служби разом з поліцією і військовими надскладна.
Крім того, голова ДСНС України Сергій Крук подякував за підтримку партнерам та наголосив, що сьогодні в Україні близько 15 тисяч об’єктів, на яких працюють наші рятувальники, повністю зруйновані.
"Враховуючи чисельність Служби та обсяг робіт, що проводить ДСНС, Служба постійно потребує відповідної техніки та обладнання", - додає Крук.
- Нагадаємо, що станом на 31 березня Велика Британія заморозила активи проросійських компаній, які допомагали РФ обійти пакети санкцій ЄС
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