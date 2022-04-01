Британські рятувальні служби надали українській ДСНС парк пожежно-рятувальної техніки, - МВС

Про це повідомило представництво МВС України.



Загалом Велика Британія надала парк, у складі якого 17 пожежно-рятувальних автомобілів та колінчатий підіймач. Техніка укомплектована спеціальним обладнанням та повністю готова до експлуатації.



"Ми сподіваємося, що Велика Британія буде допомагати нам й надалі отримувати сучасну техніку та обладнання", - повідомила Заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.



Вона також підкреслила, що сьогодні місія рятувальної служби разом з поліцією і військовими надскладна.

Крім того, голова ДСНС України Сергій Крук подякував за підтримку партнерам та наголосив, що сьогодні в Україні близько 15 тисяч об’єктів, на яких працюють наші рятувальники, повністю зруйновані.



"Враховуючи чисельність Служби та обсяг робіт, що проводить ДСНС, Служба постійно потребує відповідної техніки та обладнання", - додає Крук.



Нагадаємо, що станом на 31 березня Велика Британія заморозила активи проросійських компаній, які допомагали РФ обійти пакети санкцій ЄС