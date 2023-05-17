"24 лютого розставило все по місцях", - Ракицький відверто висловився про гру в Росії та війну
Захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький висловився про своє повернення в Україну після початку повномасштабної війни
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
"Футбол – моя робота і справа всього мого життя. І в Росії я робив лише те, що грав у футбол. А коли почалася повномасштабна війна 24 лютого 2022 року, то я того ж дня вирішив розірвати контракт і повернутися до України. Цей вчинок і є моєю відповіддю. Ніхто не міг уявити такого масштабу агресії, що росіяни тисячами вбиватимуть українців, руйнуватимуть наші міста. Якби я знав, що так буде, то ніколи б не поїхав грати до Росії", - каже Ракицький.
Ексфутболіст збірної України заявив, що 24 лютого розставило все по місцях.
"Щобільше, вважаю, що багато хто до лютого 2022 року не сприймав це настільки важко. Подивіться, у Росії проводився чемпіонат світу з футболу, мав відбутися фінал Ліги чемпіонів, багато українців продовжували жити в Росії і працювати, країни торгували між собою. Але 24 лютого розставило все по місцях – в один день усі зрозуміли, що в нас, у цивілізованого світу немає нічого спільного з Російською Федерацією. Тому я тут, в Україні, разом зі своєю країною, зі своїм народом", - сказав Ярослав Ракицький.
У березні 2022 року, після початку повномасштабної російської агресії проти України, футболіст розірвав контракт з російським "Зенітом, за який він виступав з 2019 року.
33-річний Ярослав Ракицький є вихованцем "Шахтаря". Він виступав за донеччан з 2009 до 2019 року, у цей час зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і здобув разом з командою 19 трофеїв.
Ракицький зіграв 54 матчі та забив 5 голів за збірну України, до якої його припинили викликати після переходу до "Зеніту". Після цього оборонець оголосив, що завершує кар'єру в національній команді.
У цьому сезоні Ракицький зіграв 11 матчів.
- У 26-му турі прем'єр-ліги "Динамо" програло "Чорноморцю" та втратило шанси на чемпіонство, а "Шахтар" зберіг перевагу над "Дніпром-1" у 2 очка.
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