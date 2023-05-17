Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Футбол – моя робота і справа всього мого життя. І в Росії я робив лише те, що грав у футбол. А коли почалася повномасштабна війна 24 лютого 2022 року, то я того ж дня вирішив розірвати контракт і повернутися до України. Цей вчинок і є моєю відповіддю. Ніхто не міг уявити такого масштабу агресії, що росіяни тисячами вбиватимуть українців, руйнуватимуть наші міста. Якби я знав, що так буде, то ніколи б не поїхав грати до Росії", - каже Ракицький.

Ексфутболіст збірної України заявив, що 24 лютого розставило все по місцях.

"Щобільше, вважаю, що багато хто до лютого 2022 року не сприймав це настільки важко. Подивіться, у Росії проводився чемпіонат світу з футболу, мав відбутися фінал Ліги чемпіонів, багато українців продовжували жити в Росії і працювати, країни торгували між собою. Але 24 лютого розставило все по місцях – в один день усі зрозуміли, що в нас, у цивілізованого світу немає нічого спільного з Російською Федерацією. Тому я тут, в Україні, разом зі своєю країною, зі своїм народом", - сказав Ярослав Ракицький.

У березні 2022 року, після початку повномасштабної російської агресії проти України, футболіст розірвав контракт з російським "Зенітом, за який він виступав з 2019 року.

33-річний Ярослав Ракицький є вихованцем "Шахтаря". Він виступав за донеччан з 2009 до 2019 року, у цей час зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і здобув разом з командою 19 трофеїв.

Ракицький зіграв 54 матчі та забив 5 голів за збірну України, до якої його припинили викликати після переходу до "Зеніту". Після цього оборонець оголосив, що завершує кар'єру в національній команді.

У цьому сезоні Ракицький зіграв 11 матчів.