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Головна Економіка 24 мобільні оператори ЄС та 3 українські домовились про впровадження безкоштовного роумінгу для дзвінків ЄС-Україна, - Федоров

24 мобільні оператори ЄС та 3 українські домовились про впровадження безкоштовного роумінгу для дзвінків ЄС-Україна, - Федоров

8 квітня, 2022 п'ятниця
19:10
Економіка мобільний зв'язок

ЄС запроваджує доступний та безоплатний роумінг для українських біженців

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Щойно в рамках європейського віртуального заходу 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна. Це важливий цифровий євроінтеграційний крок для України. Окремо хочу відзначити зусилля Єврокомісії та Європарламенту для об'єднання всіх операторів Європи, а також НКРЗІ та ДССЗЗІ України", - написав міністр.
 

  • Нагадаємо, ще 7 березня Мобільні оператори запустили в Україні національний роумінг

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війна з Росією
ЄС
біженці
роумінг
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