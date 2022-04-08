24 мобільні оператори ЄС та 3 українські домовились про впровадження безкоштовного роумінгу для дзвінків ЄС-Україна, - Федоров
ЄС запроваджує доступний та безоплатний роумінг для українських біженців
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Щойно в рамках європейського віртуального заходу 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна. Це важливий цифровий євроінтеграційний крок для України. Окремо хочу відзначити зусилля Єврокомісії та Європарламенту для об'єднання всіх операторів Європи, а також НКРЗІ та ДССЗЗІ України", - написав міністр.
- Нагадаємо, ще 7 березня Мобільні оператори запустили в Україні національний роумінг
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