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Мобільні оператори запустили в Україні національний роумінг

7 березня, 2022 понедiлок
15:18
війна з Росією мобільні мережі телефон андроид

Тож тепер, якщо мережа вашого оператора недоступна, можна переключатися на мережу інших операторів. При цьому тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора

Про це повідомила прессекретарка Vodafone Вікторія Павловська на своїй фейсбук-сторінці, передає Еспресо.TV.

"Об'єднались і запускаємо національний роумінг. Можна переключатися на мережу інших українських операторів, якщо своя мережа тимчасово не доступна. Можна буде дзвонити і відправляти sms. Те, що роблять сьогодні українські оператори, не робила ще жодна країна в умовах бойвих дій", - написала Павловська.

Спочатку національний роумінг запрацює у тестовому режимі в областях, де відбуваються бойові діїй.Трохи згодом нацроумінг планують запровадити на території всієї України.

Як підключитись до національного роумінгу?

  • Відключити автовибір мережі
Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор
iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі
  • Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL
  • Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
  • Перевірити можливість проходження дзвінка, SMS.
Водночас, якщо не вдалося підключитися до мережі іншого оператора, потрібно спробувати перезавантажити телефон і повторити.

"Важливо: раз на день намагатись повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі", - підсумувала Вікторія Павловська.
  • Нагадаємо, українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж.

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