Мобільні оператори запустили в Україні національний роумінг

Про це повідомила прессекретарка Vodafone Вікторія Павловська на своїй фейсбук-сторінці, передає Еспресо.TV.



"Об'єднались і запускаємо національний роумінг. Можна переключатися на мережу інших українських операторів, якщо своя мережа тимчасово не доступна. Можна буде дзвонити і відправляти sms. Те, що роблять сьогодні українські оператори, не робила ще жодна країна в умовах бойвих дій", - написала Павловська.



Спочатку національний роумінг запрацює у тестовому режимі в областях, де відбуваються бойові діїй.Трохи згодом нацроумінг планують запровадити на території всієї України.



Як підключитись до національного роумінгу?

Відключити автовибір мережі

Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL

Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

Перевірити можливість проходження дзвінка, SMS.

Нагадаємо, українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж.

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Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – ОператорiOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережіВодночас, якщо не вдалося підключитися до мережі іншого оператора, потрібно спробувати перезавантажити телефон і повторити."Важливо: раз на день намагатись повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі", - підсумувала Вікторія Павловська.