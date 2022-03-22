25 березня Католицька Церква засвідчить підтримку Україні та засудження дій РПЦ і Росії, - Посол України у Ватикані

Посол України у Ватикані зробив це в етері Еспресо.TV.



"Цієї пʼятниці, 25 березня, відбудеться надзвичайно потужний і цікавий крок - ініціатива Папи щодо посвяти Росії Непорочному Серцю Пресвятої Діви Марії. Це відбудеться на спеціальному покаянному богослужінні у день Благовіщення Пресвятої Богородиці у соборі Святого Петра. Цим жестом Понтифік закликає до покаяння і навернення Росію. І це є офіційна термінологія. Тобто, якщо Католицька Церква та її очільник вживають термін "покаяння і навернення" - це означає, що вони абсолютно розуміють те, що Росія цього потребує", - зазначив Юраш.



Релігієзнавець наголосив, що цейфакт це означає, що Російська Федерація не навернена і потребує нового морального імпульсу і нового очищення. На думку Юраша, такий акт з боку Папи Римського буде негативно сприйнятий у Росії, й це формально стане започаткуванням нового етапу в стосунках між Апостольською столицею та РПЦ.



"У рамках цього акту Папа буде посвячувати й Україну Непорочному Серцю Пресвятої Діви Марії. Але в усіх коментарях і теологічних обґрунтуваннях цієї важливої події є чітке розмежування: коли йдеться про РФ - мова про навернення, коли про посвячення України - йдеться про духовну підтримку і побажання утвердження істинного миру й перебування у мирі з Богом", - зауважив Андрій Юраш.



Посол також додав, що цей акт буде здійснено у Ватикані в соборі Святого Петра Папою Римським, одночасно його легат кардинал Конрад Краєвський це здійснить в португальському місті Фатіма, а також усі католицькі єпископи у всьому світі так само одночасно приєднаються до цього заходу.



"Таким чином Католицька Церква, яка має надзвичайно потужну мережу у всьому світі, засвідчить свою увагу й духовну підтримку Україні. А також адвокатування щодо України у цій жахливій бійні, яку ми сьогодні маємо", - зазначив Юраш.

Нагадаємо, Папа Франциск вкотре закликав зосередитися на переговорах і гарантувати дієві гуманітарні коридори.

Ввечері, 19 березня 2022 р, Папа Римський Франциск прибув до ватиканської педіатричної лікарні Bambino Gesù, щоби відвідати українських дітей.