25 березня Католицька Церква засвідчить підтримку Україні та засудження дій РПЦ і Росії, - Посол України у Ватикані
Релігієзнавець, посол України у Ватикані Андрій Юраш повідомив, що цієї пʼятниці, 25 березня, Католицька Церква засвідчить свою увагу й духовну підтримку Україні, а також засудження дій РПЦ та Росії в цілому
Посол України у Ватикані зробив це в етері Еспресо.TV.
"Цієї пʼятниці, 25 березня, відбудеться надзвичайно потужний і цікавий крок - ініціатива Папи щодо посвяти Росії Непорочному Серцю Пресвятої Діви Марії. Це відбудеться на спеціальному покаянному богослужінні у день Благовіщення Пресвятої Богородиці у соборі Святого Петра. Цим жестом Понтифік закликає до покаяння і навернення Росію. І це є офіційна термінологія. Тобто, якщо Католицька Церква та її очільник вживають термін "покаяння і навернення" - це означає, що вони абсолютно розуміють те, що Росія цього потребує", - зазначив Юраш.
Релігієзнавець наголосив, що цейфакт це означає, що Російська Федерація не навернена і потребує нового морального імпульсу і нового очищення. На думку Юраша, такий акт з боку Папи Римського буде негативно сприйнятий у Росії, й це формально стане започаткуванням нового етапу в стосунках між Апостольською столицею та РПЦ.
"У рамках цього акту Папа буде посвячувати й Україну Непорочному Серцю Пресвятої Діви Марії. Але в усіх коментарях і теологічних обґрунтуваннях цієї важливої події є чітке розмежування: коли йдеться про РФ - мова про навернення, коли про посвячення України - йдеться про духовну підтримку і побажання утвердження істинного миру й перебування у мирі з Богом", - зауважив Андрій Юраш.
Посол також додав, що цей акт буде здійснено у Ватикані в соборі Святого Петра Папою Римським, одночасно його легат кардинал Конрад Краєвський це здійснить в португальському місті Фатіма, а також усі католицькі єпископи у всьому світі так само одночасно приєднаються до цього заходу.
"Таким чином Католицька Церква, яка має надзвичайно потужну мережу у всьому світі, засвідчить свою увагу й духовну підтримку Україні. А також адвокатування щодо України у цій жахливій бійні, яку ми сьогодні маємо", - зазначив Юраш.
- Нагадаємо, Папа Франциск вкотре закликав зосередитися на переговорах і гарантувати дієві гуманітарні коридори.
- Ввечері, 19 березня 2022 р, Папа Римський Франциск прибув до ватиканської педіатричної лікарні Bambino Gesù, щоби відвідати українських дітей.
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