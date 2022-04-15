26-річний мешканець Сєвєродонецька за допомогою дрону корегував вогонь ворога по рідному місту, його затримали, – Нацполіція
Нацполіція затримала корегувальника вогню на Луганщині, який допомагав ворогові бити по рідному місту – зокрема, спрямував снаряди окупантів на центр надання гуманіаторної допомоги
Про це Національна поліція повідомила в Телеграм.
"26-річний мешканець м. Сєвєродонецьк за допомогою дрону корегував вогонь по рідному місту. Саме він направив снаряди окупантів на центр надання гуманітарної допомоги, який був розташований у Льодовому палаці спорту", – йдеться у повідомленні.
Чоловік передавав інформацію у Telegram-чаті, де відправляв окупантам карту з мітками військових та інфраструктурних об’єктів.
"На карті він не просто позначав місце розташування підрозділів оборони України, а й навіть позначав різноманітними мітками системи озброєння ЗСУ та інших сил захисту", – зауважує Нацпол.
Затриманому інкримінують колабораційну діяльність (за ч. 7 ст. 111-1 ККУ), йому повідомлено про підозру. Чоловікові загрожу позбавлення волі від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
- Нагадаємо, 62-річному криворіжцю, який облаштовував вогневі позиції ворога в окупованій Бучі, повідомили про підозру в держзраді.
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