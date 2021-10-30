29 жовтня на фронті: з російського боку - 19 обстрілів, з українського - 5 поранених

Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні за суботу, 30 жовтня, інформує Еспресо.TV.



Окупанти та найманці гатили по українських позиціях поблизу:



Причепилівки - з автоматичних станкових гранатометів,



Зайцевого - тут росіяни двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю,



Старогнатівки - зі стрілецької зброї,



Майорська - нападники застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю



Новотошківського - ворожий арсенал бу таким самим, що й неподалік від Майорська,



Новоселівки - з мінометів калібру 82 мм,



Катеринівки - ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю,



Водяного - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів,



Мар'їнки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



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Окрім того, російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя.



Також неподалік Павлополя ворог два рази здійснив обстріли з гранатометів різних систем.



Також на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.



"Внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених - задовільний", - наголошує пресслужба Операції Об'єднаних сил.



За офіційними даними, захисники України відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.



Станом на 7 годину ранку, 30 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.





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