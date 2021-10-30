29 жовтня на фронті: з російського боку - 19 обстрілів, з українського - 5 поранених
Упродовж минулої доби, 29 жовтня 2021 року, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, одне з яких мало місце із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні за суботу, 30 жовтня, інформує Еспресо.TV.
Окупанти та найманці гатили по українських позиціях поблизу:
Причепилівки - з автоматичних станкових гранатометів,
Зайцевого - тут росіяни двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю,
Старогнатівки - зі стрілецької зброї,
Майорська - нападники застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю
Новотошківського - ворожий арсенал бу таким самим, що й неподалік від Майорська,
Новоселівки - з мінометів калібру 82 мм,
Катеринівки - ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю,
Водяного - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів,
Мар'їнки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
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Окрім того, російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя.
Також неподалік Павлополя ворог два рази здійснив обстріли з гранатометів різних систем.
Також на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених - задовільний", - наголошує пресслужба Операції Об'єднаних сил.
За офіційними даними, захисники України відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 30 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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