3 квітня з небезпечних зон евакуйовано 2694 людини, - Ірина Верещук

Про це повідомила Ірина Верещук.

"Усього за сьогодні евакуйовано 2 694 людей. З Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя – 469 людей. 10 автобусів, які евакуювали сьогодні з міста Бердянськ 408 маріупольців, зараз проходять Василівку. Вдалося пройти блокпости колоні автобусів, яка із вчорашнього дня утримувалася російськими військовими - понад 350 людей з Маріуполя та Бердянська. До міста Мангуш – 7 автобусів у супроводі делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Ведуться перемовини, щоб вони завтра продовжили рух до Маріуполя. З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області – 1 467 людей", - написала Верещук.

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