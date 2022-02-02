3 лютого в Україну прийдуть сніг, дощ і поривчастий вітер, - синоптик Наталка Діденко
Україну 3 лютого накриють опади, вітер, морози й ожеледиця
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
У західних і північних областях ітиме сніг, а на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Луганщині, Донеччині й у Криму - мокрий сніг і дощ.
У Центрі й Одеській, Херсонській, Сумській і Харківській областях суттєвих опадів не буде.
Наталка Діденко попереджає про ожеледицю на дорогах.
У західних і північних регіонах України варто очікувати рвучкого північно-західного вітру.
Температура повітря становитиме -3...+2°C, а на Півдні та Сході країни - +2...+6°C.
У Києві 3 лютого буде сніжна погода, на дорогах утримуватиметься ожеледиця. Також синоптик прогнозує поривчастий північно-західний вітер. У ніч на 3 лютого температура повітря коливатиметься в межах -2...-5°C. Удень вона підніметься до -2...+1°C.
Найхолоднішими стануть ночі на 4 та 5 лютого. Температура повітря спаде до -5...-13°C, однак згодом підніметься до 0°C.
Наталка Діденко прогнозує переважно хмарну, зі стрибком до нічних морозів 4 і 5 лютого, проте не дуже холодну погоду.
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