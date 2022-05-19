36 радарів та 18 гаубиць. США надали Україні черговий пакет допомоги, на суму $100 млн

Сьогодні вдень про такий намір повідомляв Reuters з посиланням на джерела.

"Президент США Джо Байден уже в четвер може підписати військову допомогу Україні в розмірі 100 мільйонів доларів, включаючи додаткові артилерійські боєприпаси та контрбатарейні радари" – повідомляє видання.

На початку травня США виділили Україні військову допомогу на $150 млн, згідно зі спеціальними повноваженнями президента США щодо вилучення зброї з запасів Пентагону швидко, без тривалих погоджувальних процедур.

Після цього держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін спільно написали лідерам Конгресу, закликаючи їх виділити додаткові асигнування для України до 19 травня, щоб адміністрація "надавала безперебійну критичну військову підтримку" українцям.

Ввечері про те, що черговий пакет допомоги надано Джо Байден повідомив у заяві, опублікованій Білим домом, пише "Європейська правда".

"Сьогодні я оголошую про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та інше обладнання, яке вони вже ефективно використовують на полі бою", - заявив Джо Байден.

Держсекретар США Ентоні Блінкен теж оприлюднив заяву, у якій повідомив, що на доручення президента схвалює вилучення десятого пакету додаткових озброєнь та техніки для оборони України із запасів Міністерства оборони США на суму до 100 мільйонів доларів.

У Пентагоні уточнили, що пакет включає 36 контрбатарейних радарів та 18 гаубиць, відправка цієї зброї розпочнеться негайно.

Також сьогодні, 19 травня, Сенат США з другої спроби схвалив надання Україні допомоги в розмірі $40 млрд.

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