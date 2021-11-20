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4 швидких і 11 машин поліції. У Дніпрі не поділили дівчину й витягли автомат

20 листопада, 2021 субота
20:26
Кримінал

У місті Дніпро поблизу готелю "Дніпропетровськ" сталася масова бійка із застосуванням холодної зброї, що переросла в перестрілку

Подробиці із посиланням на місцеве видання Наше місто наводить Еспресо.TV.

Події розгорталися у ніч з 19 на 20 листопада 2021 року. Вичерпна ж інформація щодо даного інцидента була оприлюднена тільки сьогодні.



"Відомо, що конфлікт стався між двома хлопцями з різних компаній. Один із них колись був коханим дівчини з іншої компанії.

Обидва молоді люди пішли до вбиральні. Там словесна суперечка переросла у бійку. Друг "колишнього" зателефонував своїм батькам і вони зі своїми друзями приїхали до бару на розбірки. При цьому компанія "захисників" озброїлася ножами та викрутками", - зазначають журналісти з Дніпра.
 



Почалася справжня бійня. Під час бійки хлопець, на якого напали з ножами, незрозуміло звідки дістав автомат і почав стріляти в повітря. Але один з його знайомих відібрав у нього зброю.

Всіх учасників побоїща затримали та доправили до відділка.

Як заявила прес-офіцер поліції Дніпра Аліна Стадник, описане вище мало місце близької 2-ої години ночі поряд із баром Lounge Terrace 33 (Січеславська набережна).

На місце події прибули одразу 11 екіпажів патрульної поліції та 4 автомобілі швидкої допомоги.

 
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Дніпро
автомат
масова бійка
новини Дніпра
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