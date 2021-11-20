4 швидких і 11 машин поліції. У Дніпрі не поділили дівчину й витягли автомат

Подробиці із посиланням на місцеве видання Наше місто наводить Еспресо.TV.



Події розгорталися у ніч з 19 на 20 листопада 2021 року. Вичерпна ж інформація щодо даного інцидента була оприлюднена тільки сьогодні.







"Відомо, що конфлікт стався між двома хлопцями з різних компаній. Один із них колись був коханим дівчини з іншої компанії.



Обидва молоді люди пішли до вбиральні. Там словесна суперечка переросла у бійку. Друг "колишнього" зателефонував своїм батькам і вони зі своїми друзями приїхали до бару на розбірки. При цьому компанія "захисників" озброїлася ножами та викрутками", - зазначають журналісти з Дніпра.



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Почалася справжня бійня. Під час бійки хлопець, на якого напали з ножами, незрозуміло звідки дістав автомат і почав стріляти в повітря. Але один з його знайомих відібрав у нього зброю.Всіх учасників побоїща затримали та доправили до відділка.Як заявила прес-офіцер поліції Дніпра Аліна Стадник, описане вище мало місце близької 2-ої години ночі поряд із баром Lounge Terrace 33 (Січеславська набережна).На місце події прибули одразу 11 екіпажів патрульної поліції та 4 автомобілі швидкої допомоги.