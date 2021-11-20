4 швидких і 11 машин поліції. У Дніпрі не поділили дівчину й витягли автомат
У місті Дніпро поблизу готелю "Дніпропетровськ" сталася масова бійка із застосуванням холодної зброї, що переросла в перестрілку
Подробиці із посиланням на місцеве видання Наше місто наводить Еспресо.TV.
Події розгорталися у ніч з 19 на 20 листопада 2021 року. Вичерпна ж інформація щодо даного інцидента була оприлюднена тільки сьогодні.
"Відомо, що конфлікт стався між двома хлопцями з різних компаній. Один із них колись був коханим дівчини з іншої компанії.
Обидва молоді люди пішли до вбиральні. Там словесна суперечка переросла у бійку. Друг "колишнього" зателефонував своїм батькам і вони зі своїми друзями приїхали до бару на розбірки. При цьому компанія "захисників" озброїлася ножами та викрутками", - зазначають журналісти з Дніпра.
Почалася справжня бійня. Під час бійки хлопець, на якого напали з ножами, незрозуміло звідки дістав автомат і почав стріляти в повітря. Але один з його знайомих відібрав у нього зброю.
Всіх учасників побоїща затримали та доправили до відділка.
Як заявила прес-офіцер поліції Дніпра Аліна Стадник, описане вище мало місце близької 2-ої години ночі поряд із баром Lounge Terrace 33 (Січеславська набережна).
На місце події прибули одразу 11 екіпажів патрульної поліції та 4 автомобілі швидкої допомоги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.44
Купівля 26.44Продаж 26.7
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.26
- Актуальне
- Важливе