40% енергооб'єктів країни за 2 тижні не ремонтуються, потрібна система відновлення після обстрілів, - виконавчий директор ДТЕК
В Україні потрібно створити ефективну систему управління щодо ліквідації наслідків обстрілів та підтримки енергетики, щоб своєчасно створювати резерв, надавати необхідні кошти, розставляти пріоритети
Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі Еспресо.
"Два тижні на відновлення - це дуже оптимістичний прогноз. У нас 40% інфраструктури пошкоджено і їх не можна за два тижні відновити. Можливе часткове покращення, але ми точно не будемо жити так, як до початку обстрілів. По-іншому не може бути", - зазначив він.
Сахарук прокоментував питання, чи можна захистити об'єкти від ракет.
"Щодо ракет - об'єкти цивільної інфраструктури не призначені, щоб витримувати ракетні удари. Вони розривають обладнання на шматки - це великі руйнації. А коли летять 4-8 ракет одночасно, їх збити всі ми не можемо", - додав виконавчий директор ДТЕК.
Він назвав три важливі речі в цьому питанні.
"Перша - продовжувати нарощувати сили ППО. По-друге, забезпечувати цивільний захист нашого обладнання - від уламків чи вибухової хвилі. По-третє, створення ефективної системи управління щодо ліквідації наслідків обстрілів та підтримки енергетики. Це потрібно, щоб своєчасно створювати резерв, надавати необхідні кошти, розставляти пріоритети. Деякі підстанції можна швидко заживити і з великим ефектом, деякі - з меншим ефектом. Потрібна вертикаль влади, яка приймає рішення сьогодні, щоб отримати результат вже завтра. З третім є великі проблеми", - підсумував Сахарук.
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