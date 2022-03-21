40 компаній переїхали на безпечні території за урядовою програмою, загалом заявників близько 900, - Мінекономіки

Про це повідомило Міністерство економіки.



"Вже 40 українських підприємств переміщено із зони активнивних бойових дій за програмою з релокації виробничих об’єктів, ініційованою Міністерством економіки України. З них 18 компаній відновили свою роботу на новому місці. Найближчим часом потужності ще 299 компаній буде доправлено до нового місця роботи", – йдеться у повідомленні.



Як пояснило міністерство, держава допомагає компаніям перевезти потужності, залучаючи до цього "Укрзалізницю" та "Укрпошту". Також співробітникам надається розселення.



Щоб оптимізувати час на переїзд підприємств за програмою, Кабінет міністрів зобов’язав "Укрпошту" безоплатно перевозити майно українських компаній. Автотранспорту “Укрпошти” та його субпідрядникам надано право позачергового проїзду через блокпости та можливість безлімітної заправки пальним на АЗС.



Всього до міністерства надійшло 898 заявок на переміщення бізнесу, з яких опрацьовано 86%.



Нагадаємо, одна з найбільших ІТ-компаній відкрила новий офіс в Ужгороді.